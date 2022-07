Im Zeitraum vom 04.06.2022 bis 25.06.2022 entwendeten zunächst Unbekannte Gegenstände aus geparkten Fahrzeugen überwiegend im Stadtgebiet Wolframs-Eschenbach (Lkrs. Ansbach). Nun konnten fünf Jugendliche festgenommen werden. Im genannten Zeitraum ereignete sich eine Vielzahl von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen überwiegend im Stadtgebiet Wolframs-Eschenbach. Unbekannte entwendeten meist in den Nachtstunden Wertgegenstände aus den Fahrzeugen. Hierbei handelte es sich neben Bargeld auch um EC-Karten, welche anschließend missbräuchlich zum Erwerb von Zigaretten an Automaten eingesetzt wurden.

In den Morgenstunden des 25.06.2022 gelang es schließlich fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Wolframs-Eschenbach festzunehmen. Bei einer Kontrolle der fünf Jugendlichen im Bereich des Moosweges durch Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn, mit Unterstützung durch Zivilkräfte aus Ansbach, verstrickten sich diese in Widersprüche hinsichtlich zweier mitgeführter Fahrräder und gerieten so in den Fokus der Ermittlungen.

Zwischenzeitlich konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die mitgeführten Räder aus einem weiteren Diebstahl stammen. Die Jugendlichen stehen im Verdacht zahlreiche Eigentumsdelikte unter anderem auch in Mitteleschenbach und weiteren Orten südlich von Ansbach begangen zu haben. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Heilsbronn prüft nun Zusammenhänge mit ähnlichen Delikten der letzten Wochen.

Nach ersten Ermittlungen hatten die Jugendlichen die Wertgegenstände ausschließlich aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Der Schaden dürfte sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

