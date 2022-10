Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06./07.10.2022) brachen Unbekannte in eine Schule in Spardorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 22:00 Uhr (Do) und 06:30 Uhr (Fr) auf noch unbekannte Weise in den Schulkomplex des Emil-von-Behring Gymnasiums in der Buckenhofer Straße ein. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Büroräume und brachen mehrere Schränke und Fächer auf. Ob die Unbekannten aus den betroffenen Büros Bargeld oder Wertgegenstände entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Ebenso kann die Höhe des entstandenen Sachschadens bislang nicht beziffert werden.

Beamte der Kriminalpolizei Erlangen führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Darüber hinaus bitten die Ermittler um Zeugenhinweise. Personen, die im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell