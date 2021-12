Von Donnerstag auf Freitag (23./24.12.2021) brach ein unbekannter Täter in einen Kindergarten in Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Do) und 11:00 Uhr (Fr) über eine Terrassentür in das Gebäude des Kindergartens in der Rascher Straße ein. Aus den Räumlichkeiten entwendete der Täter einen leeren Tresor. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung am Tatort. Personen, denen im Bereich des betroffenen Kindergartens verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

