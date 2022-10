Am Freitagvormittag (21.10.2022) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einer Frau gegenüber in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Geschädigte lief gegen 10:00 Uhr vom Bahnhof in Ochenbruck in Richtung Schwarzenbruck. Als sie die dortige Fußgängerunterführung der B8 hindurch ging, sah sie bereits einen Mann, der mit geöffneter Hose auf einer Grünfläche stand. Nach Durchqueren der Unterführung befand sich der Unbekannte auf der gegenüberliegenden Seite der B8, in wenigen Metern Entfernung zu der jungen Frau und manipulierte an seinem Glied.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Beschreibung des Mannes:

ca. 40 bis 45 Jahre alt, mind. 180 cm groß, normale Statur, deutsches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare. Er trug eine schwarze Arbeitshose, dunkle Oberbekleidung und machte insgesamt einen eher ungepflegten Eindruck.

Die Kriminalpolizei in Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

