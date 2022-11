Am frühen Sonntagmorgen (27.11.2022) versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger-Land) einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 05:00 Uhr bemerkten die Bewohner eines Anwesens in der Mühlbergstraße (Ortsteil Altenthann) seltsame Geräusche im Bereich des Gartens.

Nachdem sie die Außenbeleuchtung einschalteten, stellten sie Einbruchsspuren am Gebäude fest und alarmierten den Polizeinotruf. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Altdorf konnten trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen keine Personen mehr feststellen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

