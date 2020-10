Der Geschädigte war gegen 20:00 Uhr auf dem Weg zum Ottensooser Bahnhof, als er am Bräunleinsberg von drei unbekannten Tätern zuerst in ein Gespräch verwickelt wurde. Im Laufe dessen fingen die Unbekannten an, den 25-Jährigen zu schlagen. Als das Opfer am Boden lag, wurden ihm persönliche Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Im Anschluss daran flüchteten die Täter.

Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell