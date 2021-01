Neustadt a.d.Aisch vor 1 Stunde

Neustadt a.d.Aisch: POL-MFR: (69) Einbrecher stehlen Zigaretten - Täterermittlung

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Wie mit Meldung 360 vom 02.03.2018 berichtet, hatten Unbekannte in den frühen Morgenstunden in ein Geschäft in der Karl-Eibl-Straße eingebrochen. Ein Tatverdächtiger konnte nun ermittelt werden.