Neustadt a.d.Aisch: 72-jähriger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Am Dienstagnachmittag (23.02.2021) ereignete sich in Altershausen (Gemeinde Münchsteinach, Lkrs. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Traktor. Ein 72-jähriger Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.