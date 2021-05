Nürnberg/Westmittelfranken vor 1 Stunde

Nürnberg/Westmittelfranken: Vorsicht Betrüger - Falsche Polizeibeamte am Telefon

Nürnberg/Westmittelfranken (ots) - Seit gestern (10.05.2021) gehen wieder vermehrt Mitteilungen über Betrugsversuche am Telefon bei der mittelfränkischen Polizei ein. Die Täter geben sich dabei wie in der bekannten Betrugsmasche als Polizeibeamte aus und versuchen so an das Geld meist lebensälterer Geschädigter zu kommen. Solche falschen Polizeibeamten meldeten sich am gestrigen Montag bei 12 verschiedenen Personen allein im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und versuchten den Angerufenen glaubhaft zu machen, dass sie aus sicherer Quelle wüssten, dass bei ihnen ein Einbruch bevorstehen würde. Sicherheitshalber sollen sie deshalb ihre Wertsachen einem vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Zum Glück reagierten alle Angerufenen besonnen und beendeten das Gespräch, ohne dass ein Schaden entstanden ist.