Nürnberg vor 2 Stunden

Nürnberg: Zwei Tatverdächtige nach mehreren Brandlegungen in der Innenstadt festgenommen

Nürnberg (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen am frühen Montagmorgen (19.07.2021) zwei Personen fest. Sie stehen im Verdacht, mehrere Brände in der Innenstadt gelegt zu haben. Gegen 04:15 Uhr machte eine Zeugin eine verdächtige Beobachtung in der Königstraße. Zwei Personen machten sich in der Königstraße an einem metallenen Mülleimer zu schaffen und entfernten sich anschließend. Kurz darauf stellte die Zeugin fest, dass der besagte Mülleimer brannte. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr rasch gelöscht werden.