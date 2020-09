Nürnberg vor 24 Minuten

Nürnberg: : Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl an Friedhofsgräbern festgenommen - Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Nürnberg (ots) - In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im gesamten mittelfränkischen Raum immer wieder zu Diebstählen an Friedhofsgräbern. Die Nürnberger Polizei nahm am frühen Donnerstagmorgen (10.09.2020) zwei Tatverdächtige nach erneuten Diebstählen im Nürnberger Stadtteil St. Peter fest.