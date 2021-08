Nürnberg vor 46 Minuten

Nürnberg: Zwei Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Dienstag (17.08.2021) brachen bislang unbekannte Täter zwei Pkw in einem Parkhaus in der Nürnberger Innenstadt auf. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.