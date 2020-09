Nürnberg: Zwei Diebstähle aus Pkw am Großmarkt

Im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr und 12:00 Uhr hatten die beiden Geschädigten ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Großmarkt abgestellt. Nachdem sie zurück kamen, stellten sie fest, dass in einem Fall Bargeld und im anderen Fall ein Mobiltelefon entwendet worden war. Am Fahrzeug konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Beide Geschädigte gaben an, ihr Fahrzeug mittels Funkfernbedienung zuvor versperrt zu haben. Möglicherweise wurde hier das Signal mittels eines sog. "Code-Grabbers" abgefangen.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

