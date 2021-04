Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Zeugensuche nach Vandalismus in Berufsschule

Nürnberg (ots) - Im Verlauf des vergangen Wochenendes (24.-26.04.2021) drangen Unbekannte in die Berufsschule in der Bayreuther Straße ein und verwüsteten einen Raum. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montagmorgen, 06:15 Uhr, waren der oder die Unbekannten über ein Fenster in einen Konferenzraum eingedrungen. Dort warfen sie die Glasscheibe der Tür mit einem Stein ein und beschädigten Türrahmen und Decke des Raumes. Außerdem wurde ein im Konferenzraum befindlicher Laptop zerstört.