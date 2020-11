Nürnberg vor 24 Minuten

Nürnberg: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Nürnberg (ots) - Bereits am Mittwoch den 11.11.2020 gerieten in Nürnberg Steinbühl als Sperrmüll abgelegte Matratzen in Brand. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd geht von einer Brandlegung aus und sucht nach Zeugen.