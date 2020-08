Nürnberg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gegen 11:20 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit seinem gelben Motorrad (BMW R110S) in Richtung "An den Rampen" auf dem linken Fahrstreifen hinter einem weißen Audi A 1 her.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Motorradfahrer plötzlich mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Chevrolet Camaro und stürzte. Der 75-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt, die Pkws wurden jedoch durch den Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro belaufen.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet zur Klärung der Unfallursache eventuelle Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell