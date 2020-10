Gegen 13:00 Uhr war ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache unter einen Auflieger eines verkehrsbedingt wartenden Sattelzuges geraten. Der Unfall ereignete sich auf der Münchener Straße in stadteinwärtiger Richtung kurz von der Kreuzung zur Zollhausstraße. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung eingeliefert, sein Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Unfallhergang machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 melden.

