Der 24-Jährige befand sich in den frühen Sonntagmorgenstunden mit seiner weiblichen Begleitung in einer Bar am Nürnberger Hallplatz. Dort gerieten die beiden mit einer Gruppe von drei bis fünf Unbekannten in Streit. Nach Verlassen der Bar trafen die beiden Gruppen gegen 05:15 Uhr in der Königstraße / Ecke Klaragasse wieder aufeinander.

Die nun erneut aufkommende verbale Streitigkeit eskalierte zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde der 24-Jährige zu Boden geschlagen und von den Unbekannten mit den Füßen gegen den Kopf getreten. Die Unbekannten flüchteten daraufhin und konnten trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Der 24-Jährige erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der unbekannten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

