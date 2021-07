Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bürogebäude

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Wochenende (03./04.07.2021) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Kohlenhofstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.