Nürnberg vor 49 Minuten

Nürnberg: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Juweliergeschäft gesucht

Nürnberg (ots) - In der vergangenen Nacht (27.07.2021) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Nähe des U-Bahnhofs Bärenschanze einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.