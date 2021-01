Der Sattelschlepper befuhr gegen 09:00 Uhr den Melanchthonplatz und bog an der Kreuzung zur Angerstraße nach links ab. In der Kurve scherte der Auflieger des Lkw aus und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Fahrer des Lkw ließ sich nach dem Zusammenstoß von einem Passanten einweisen und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Verkehrspolizei in Nürnberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Lkw machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 in Verbindung zu setzen.

