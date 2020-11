Am Montagmorgen (16.11.2020) erhielt die Polizei die Mitteilung, dass unbekannte Täter in die Turnhalle in der Straße Finkenbrunn 145 auf noch unbekannte Weise eingedrungen waren und dort randaliert hätten. U. a. leerten die unbekannten Täter einen Farbeimer auf dem Hallenboden aus und versprühten außerdem den Inhalt zweier Feuerlöscher. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die benutzten Feuerlöscher wurden anschließend durch die unbekannten Täter entwendet.

Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Bereich des Sportgeländes in Finkenbrunn aufgefallen sind, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

