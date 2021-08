Gegen 01:40 Uhr in der Nacht gerieten die zwei Personengruppen am Aufseßplatz in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein bislang unbekannter Täter auf den 52-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Der Mann trug hierbei leichte Verletzungen davon. Im Anschluss flüchteten der Täter und die weiteren Personen der Gruppe.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die zu dem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 0911 9482 - 114 zu melden.

