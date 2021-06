Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Zahlreiche Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29.05.2021) entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Rangierbahnhof-Siedlung in Nürnberg zahlreiche Kennzeichen von Fahrzeugen. Die Polizei sucht nach Zeugen.