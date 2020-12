Gegen 14:45 Uhr meldeten Anwohner zunächst einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hammerstraße. Das Feuer breitete sich in das darüber liegende Dachgeschoss aus und entwickelte sich zum Vollbrand. Alle Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, konnte jedoch das Ausbrennen der Wohnung nicht verhindern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Neben der Brandwohnung sind auf Grund des Löschwassers auch die darunterliegenden Wohnungen bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4790942 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell