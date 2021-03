Nürnberg vor 36 Minuten

Nürnberg: Werkzeugdieb auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots) - In der Dienstagnacht (02.03.2021) stieg ein 38-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt in eine Baustelle ein und entwendete dort Werkzeuge. Noch während der Tatausführung wurde er vom Sicherheitsdienst entdeckt und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann.