Gegen 08:15 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem schwarzen Pkw Mini die Marthastraße in süd-östlicher Richtung und wollte nach links in die Ostendstraße einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Opel Vectra die Ostendstraße in stadtauswärtiger Richtung.

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es im dortigen Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugfahrer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell