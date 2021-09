Nürnberg vor 55 Minuten

Nürnberg: Von Unbekannten beleidigt und angegriffen - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - Bereits in der Nacht von Samstag (28.08.2021) auf Sonntag (29.08.2021) griffen bislang unbekannte Täter zwei junge Männer in der Nürnberger Innenstadt an und verletzten einen davon schwer. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet um Zeugenhinweise.