Gegen 13:00 Uhr sei der Pkw-Fahrer seinen Angaben zufolge von einem Radfahrer in der Brückenstraße geschnitten worden. Darauf habe er gehupt. An der nächsten roten Ampel sei der Radfahrer abgestiegen, an die Fahrerseite herangetreten und habe ein Messer in der Hand gehalten und wild gestikuliert.

Der 35-jährige Autofahrer fühlte sich durch das Messer bedroht, verriegelte die Türen und fuhr bei Grünlicht los. Daraufhin schlug der Radfahrer gegen die hintere Tür des blauen VW Golf, wobei eine faustgroße Delle entstand. Der Radler flüchtete dann mit seinem lilafarbenen Rennrad in unbekannte Richtung.

Der Radfahrer soll etwa 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt sein. Er trug einen grauen Pullover und eine kurze Hose, eine Sonnenbrille und einen Schlauchschal.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83-0 zu melden. /

