Nürnberg 29.08.2020

Nürnberg: Vollbrand einer Wohnung in einem Mehrparteienanwesen

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend, den 28.08.2020, kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Anwesen in der Pfälzerstr. in Nürnberg. Die 43jähr. Wohnungsinhaberin hatte zuvor einen Brand im Kinderzimmer der Wohnung bemerkt. Eigene Löschversuche schlugen fehl, weshalb sie die Wohnung mit ihrem 9jährigen Kind verließ. Inzwischen informierte ein Nachbar die weiteren Bewohner des Anwesens, sodass bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits alle Personen das Haus verlassen hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindern, die betroffene Wohnung brannte jedoch vollständig aus.