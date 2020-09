Im Zeitraum zwischen ca. 21:00 Uhr und 02:00 Uhr traf sich erneut eine Vielzahl von Fahrzeugführern mit ihren Pkw in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth. Schwerpunkt stellten diesmal die Parkplätze entlang der Regensburger Straße sowie der Bereich Zeppelinstraße und Beuthener Straße dar. In der Spitze waren rund 1000 Autos als "mobile Partyszene" unterwegs und versuchten, sich an verschiedenen Örtlichkeiten zu treffen, was die Polizei weitestgehend verhinderte bzw. unterband.

Beamte der Verkehrspolizei, unterstützt von geschlossenen Einheiten der mittelfränkischen Polizei, führten entsprechende Verkehrskontrollen durch und erteilten rund 500 Platzverweise.

Die Teilnehmer hielten sich überwiegend an die geltenden Infektionsschutzbestimmungen, weshalb es hier zu keinen Beanstandungen kam.

Insgesamt erstatteten die Einsatzkräfte mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zwei Fahrzeuge wurden wegen unerlaubter Umbauten bzw. gravierender Mängel sichergestellt.

Gegen 02:00 Uhr hatten sich die meisten Fahrzeugführer entfernt.

