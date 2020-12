Nürnberg vor 40 Minuten

Nürnberg: Verwirrter Mann geht auf Polizisten los

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (16.12.2020) trat ein verwirrter Mann im Nürnberger Stadtteil Dutzendteich auf und griff Polizeibeamte an. Der 34-Jährige musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.