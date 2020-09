Nürnberg vor 11 Stunden

Nürnberg: Versuchtes Tötungsdelikt im Nürnberger Westen - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (02.09.2020) wurde ein 54-jähriger Mann Opfer eines versuchten Tötungsdelikts in Nürnberg-Sündersbühl. Die 34-jährige tatverdächtige Lebensgefährtin des Mannes konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.