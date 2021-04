Nürnberg vor 57 Minuten

Nürnberg: Versuchter Suizid in Polizeizelle

Nürnberg (ots) - Ein 24-jähriger Mann versuchte sich am Montagnachmittag (26.04.2021) in einer Haftzelle der Haftanstalt des PP Mittelfranken zu erhängen. Er blieb unverletzt und wurde in eine Fachklinik eingewiesen.