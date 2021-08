Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Versammlungsgeschehen in Nürnberg am kommenden Wochenende - Berichtigung der Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Die in der Pressemeldung 1092 vom 04.08.2021 angekündigte Sportveranstaltung findet am Sonntag den 08.08.2021 statt. In der Ursprungsmeldung wurde die Veranstaltung für Samstag angekündigt.