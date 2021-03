Nürnberg vor 24 Minuten

Nürnberg: Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 21.03.2021 - Bilanz der Polizei

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (21.03.2021) fanden in der Nürnberger Innenstadt zwei Versammlungen statt. In Zusammenhang mit einem Aufzug kam es Verkehrsbehinderungen. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei.