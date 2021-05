Daraufhin wurde eine pro-palästinensische Spontanversammlung angemeldet, welche mit gut 250 Personen am Jakobsplatz abgehalten wurde. Hierbei gab es auch Redebeiträge in arabischer Sprache.

Das Staatsschutzkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Wortbeiträge in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf strafrechtlichen Inhalt. Bereits im Vorfeld der Versammlung am Jakobsplatz wurden im Stadtgebiet Transparente/Schilder mit einem Anfangsverdacht auf Volksverhetzung sichergestellt und Ermittlungen in die Wege geleitet.

