Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Versammlungsgeschehen im Stadtgebiet Nürnberg am 20.11.2020

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (20.11.2020) fanden am Rande einer Gedenkveranstaltung im Memorium Nürnberger Prozesse eine angemeldete Versammlung von Corona-Maßnahmengegnern sowie eine entsprechende Gegenversammlung in der Fürther Straße statt. Beide Veranstaltungen verliefen weitgehend störungsfrei.