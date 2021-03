Am Samstagnachmittag (06.03.2021) führt ein angemeldeter Autokorso die Teilnehmer zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr von der Meistersingerhalle über die Schultheißalle - Wodanstraße - Allersberger Straße - Schweiggerstraße - Harsdörfferstraße - Regensburger Straße bis zum Ben-Gurion-Ring.

In der Zeit von 21:30 Uhr bis 24:00 Uhr ist für das Stadtgebiet Nürnberg ein weiterer Demonstrationszug vorgesehen. Die Teilnehmer werden hierbei zu Fuß folgende Wegstrecke zurücklegen: Gewerbemuseumsplatz - Marientorgraben - Königstorgraben - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Wiesenstraße - Aufseßplatz - Wiesenstraße - Gugelstraße - Landgrabenstraße - An den Rampen - Untere Mentergasse - Schlossäckerstraße - Bogenstraße - Karl-Bröger-Straße - Willy-Prölß-Platz - Südstadtpark.

Am Sonntag (07.03.2021) findet zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr eine weitere Versammlung statt. Mit Ausgangspunkt in der Gostenhofer Hauptstraße wird sich diese Demonstration ab ca. 14:00 Uhr über folgende Route durch die Stadt bewegen: Am Plärrer - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Bahnhofstraße - Königstorgraben - Willy-Brandt-Platz - Käte-Strobel-Straße - Bahnhofstraße - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Annapark.

Entlang der Aufzugsstrecken muss mit temporären Verkehrssperren und daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und die betroffenen Bereiche zu den relevanten Zeiten nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

