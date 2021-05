Nürnberg vor 9 Minuten

Nürnberg: Vermeintlich in Not geratene Personen war Drogenkonsumenten

Nürnberg (ots) - Aufgrund einer mitgeteilten Notlage überprüften Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Samstagabend (01.05.2021) eine öffentliche Toilette in der Nürnberger Innenstadt. Dort trafen die Polizisten zwei Drogenkonsumenten an.