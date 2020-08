Nürnberg: Verkehrsunfallflucht - Autofahrer stellte sich

Der junge Mann war mit seinem BMW in der Hans-Kalb-Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Karl-Steigelmann-Straße verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, das Heck brach aus und das Auto drehte sich um 180 Grad. Dabei zerstörte es eine Fahrradständer-Anlage, die in einem Grünstreifen neben der Straße fest verbaut ist. Mit dem total beschädigten Fahrzeug fuhr er noch mehrere Hundert Meter weiter und stellte es im Umfeld des Stadiongeländes ab.

Nachdem eine Mitteilung über den Unfall bei der Einsatzzentrale der Polzei Mittelfranken eingegangen war, kam eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd vor Ort, um den Sachverhalt zu überprüfen und nach dem flüchtigen Fahrzeugführer zu fahnden. Da kam der Fahranfänger auf die Beamten zu und gab sich als Unfallverusacher zu erkennen. Den Verkehrsunfall nahm anschließend die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg auf. Der 18-Jährige muss sich nun wegen unverlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der angerichtete Schaden an den Fahrradständern beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000 Euro. Der Schaden am BMW wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell