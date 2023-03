Nürnberg: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag (10.03.2023) ereignete sich im Nürnberger Norden ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn. Weil die Unfallbeteiligten vor Ort unterschiedliche Angaben machten, sucht die Verkehrspolizei Nürnberg Zeugen.

Der 51-jährige Fahrer eines Ford Transit wollte gegen 14:10 Uhr die Erlanger Straße von der Bamberger Straße aus kommend überqueren. Zeitgleich fuhr die Straßenbahn in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Sowohl an der Straßenbahn als auch an dem Ford entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt Schätzungen zu Folge im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Tram wurde durch die Wucht des Aufpralls teilweise aus den Gleisen gehoben und musste durch die Feuerwehr wieder fahrbereit gemacht werden. Die Erlanger Straße musste zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden, weshalb es in den Nachmittagsstunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Unfallbeteiligten machten vor Ort unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht deshalb Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 entgegengenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl

