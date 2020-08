Nürnberg: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

Gegen 14:30 Uhr fuhren zwei Beamte mit ihrem Dienst-Pkw während einer Einsatzfahrt auf der linken Spur der Marienbader Straße in Richtung Dutzendteich. An der Kreuzung Marienbader Straße/ Valznerweiherstraße fuhren sie mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung ein und es kam in der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Pkw (Smart).

Die beiden Beamten und die Fahrerin des Smart wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall wurde von der Nürnberger Verkehrspolizei aufgenommen. Die entstandene Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen ist derzeit noch unbekannt. /

