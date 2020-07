Nürnberg: Verkehrsunfall in Nürnberg St. Jobst - Motorradfahrer schwer verletzt

Der 22-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen 17:30 Uhr die Dr.-Gustav-Heinemann-Straße in Richtung Ostendstraße. Beim Abbiegen nach links in die Dr.-Carlo-Schmid-Straße übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 22-jährige Fahrer des BMW und seine 19-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Hierbei wurden sie von Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost und der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam zur genauen Klärung der Unfallursache zudem ein Gutachter vor Ort. Die Dr.-Gustav-Heinemann-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in nördlicher Richtung für mehrere Stunden gesperrt.

