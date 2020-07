Nürnberg: Verkehrsunfall in der Bucher Straße - Wer fuhr bei Grünlicht?

Gegen 15:20 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem grauen Mazda auf der Bucher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung zur Kobergerstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem braunen VW Touran einer 40-jährigen Frau, die von der Kobergerstraße in die Rieterstraße fahren wollte. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg übernahm die Unfallaufnahme. Da sowohl der 32-jährige Autofahrer als auch die 40-jährige Unfallgegnerin angaben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, suchen die Beamten nach Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg in Verbindung zu setzen.

