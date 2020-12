Der Fahrer eines BMW befuhr gegen 10:30 Uhr die Leiblstraße und bog nach rechts in die Wandererstraße ab.

Ein auf der Wandererstraße in östlicher Richtung fahrender Pkw Fahrer gibt an, der BMW-Fahrer sei beim Abbiegen auf Grund Glätte auf seine Fahrspur gerutscht, woraufhin er hätte nach rechts ausweichen müssen. Hierbei prallte er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta und beschädigte diesen.

Nach Aussage des BMW-Fahrers fuhr der Fahrer des VW Passat auf der Wandererstraße zu weit mittig, und musste daher dem ordnungsgemäß abbiegenden Fahrzeug ausweichen. In der Folge sei es dann zum Zusammenstoß mit dem geparkten Pkw gekommen.

Auf Grund der unterschiedlichen Unfallschilderungen sucht die Verkehrspolizei Nürnberg Zeugen des Unfallgeschehens. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/6583-1530 zu melden.

