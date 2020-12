Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Verdächtiger Gegenstand im Burggraben

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (04.12.2020) wurde ein verdächtiger Gegenstand in der Nürnberger Innenstadt aufgefunden. Derzeit wird der Bereich in der Nähe des Hauptbahnhofes abgesperrt.