Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Ungebetener Hotelgast

Nürnberg (ots) - Am Dienstagmittag (02.03.2021) führte ein aus einem Fenster geworfenes Glas zu einem ungebetenen Hotelgast in der Nürnberger Innenstadt. Der Mann wohnte offenbar unbemerkt in einem Hotelzimmer.