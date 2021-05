Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Unbekannter belästigt junge Frau - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - Gestern Vormittag (06.05.2021) hatte ein unbekannter Mann eine junge Frau in der Nunnenbeckstraße belästigt und unsittlich berührt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 08:15 Uhr sprach der Unbekannte die 20-Jährige an und forderte sie mehrmals auf mit ihm zu kommen. Als sie sich weigerte, bedrängte er sie weiter, zerrte sie am Arm und strich ihr mit der Hand über die Brust.