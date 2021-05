Einer der Täter sprach den 16-Jährigen gegen 17:00 Uhr im Bereich der Grünewaldstraße / Uhlandstraße an. Kurz darauf wurde er von dem Unbekannten und einer weiteren Person in einem Hinterhof zusammengeschlagen. Der Junge ging dabei zu Boden und wurde nach eigenen Angaben kurzzeitig ohnmächtig. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine bislang unbekannte Zeugin leistete dem Jungen vor Ort erste Hilfe und brachte ihn zu seiner Wohnanschrift, von wo aus er zusammen mit seiner Mutter in ein Klinikum verbracht wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, insbesondere die Frau, die dem Jungen erste Hilfe leistete, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911 9195 - 0 zu melden.

Marc Siegl

